Снегопад в Москве продлится несколько суток

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10 февраля 2021, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

снег, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы на этой неделе. По ее словам, людей ждут «серьёзные испытания непогодой».

«Уже в ночь с четверга на пятницу природа начнёт испытывать нас на прочность. Дело в том, что к Москве с юга начнет подбираться циклон, наталкиваясь на стену морозного воздуха, скорость перемещения этого циклона будет снижаться. Москва будет находиться на северной части циклона, в зоне активных фронтов. Поэтому снегопады нас ждут очень сильные, они не ограничатся одним днем: скорее всего, нас будет засыпать до воскресенья», - пояснила она.

Волосюк отметила, что суммарно за эти дни выпадет до 80% от месячной нормы осадков, это рекордный снегопад. Будущая пятница побьет суточный рекорд по осадкам 1973 года, тогда он составлял чуть более 7 мм, а в этот раз в Москве выпадет как минимум 15 мм осадков, уточнила она.

Синоптик добавила, что высота снежного покрова вырастет до 50 см.