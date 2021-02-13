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13 февраля 2021, 15:37

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Улицы и переулки в центре Москвы могут перекрыть для уборки снега. На московский регион обрушился снегопад, какого не было несколько десятков лет. Улицы в снегу. Необходимо срочно очищать тротуары и дороги.

По сегодняшней информации московского департамента транспорта, для уборки последствий рекордного почти за 50 лет снегопада сотрудникам ЖКХ потребуется около трех дней. В Telegram-канале комплекса городского хозяйства мегаполиса опубликовано предупреждение, что оперативной уборки и вывоза снега в центре Москвы может потребоваться частичное перекрытие некоторых улиц на несколько часов.

Власти Москвы приносят извинения за возможные неудобства и просят с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

Водителей призвали соблюдать безопасность на дорогах Москвы. В Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пояснила, что в связи с непогодой участились случаи нарушения правил дорожного движения. Некоторые автомобилисты пытаются объехать пробки по трамвайным путям, препятствуя движению общественного транспорта. Кроме того, было зафиксировано движение автомобилей по встречной полосе на внешней стороне 14 км МКАД, в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе и ул. Верхние поля, а также в районе 27 км МКАД.

Высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года.