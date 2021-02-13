Высота сугробов в Москве может в субботу побить рекорд 1956 года

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус утром в субботу, 13 февраля, в рамках разговора с журналистами заявил, что высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года.
Леус напомнил, что к настоящему моменту в столице выпало 56 сантиметров снега – это самое большое значение с начала нынешней зимы, в последний раз такой снежный покров был в городе в марте 2013 года. Синоптик, однако, не исключил, что будет побит рекорд для 13 февраля, установленный в 1956 году, – 60 сантиметров снега.
Метеоролог также сообщил, что в подмосковной Немчиновке высота сугробов сейчас составляет 71 сантиметр.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.