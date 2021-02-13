Высота сугробов в Москве может в субботу побить рекорд 1956 года

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13 февраля 2021, 11:44 Источник: РИА "Новости"

сугроб в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус утром в субботу, 13 февраля, в рамках разговора с журналистами заявил, что высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года.

Леус напомнил, что к настоящему моменту в столице выпало 56 сантиметров снега – это самое большое значение с начала нынешней зимы, в последний раз такой снежный покров был в городе в марте 2013 года. Синоптик, однако, не исключил, что будет побит рекорд для 13 февраля, установленный в 1956 году, – 60 сантиметров снега.

Метеоролог также сообщил, что в подмосковной Немчиновке высота сугробов сейчас составляет 71 сантиметр.