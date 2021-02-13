Синоптик Леус рассказал, когда в Москве ослабнет снегопад

Аргументы Недели → Общество 13+

13 февраля 2021, 09:49 Источник: РИА "Новости"

снегопад в Москве, Dmitry Golubovich, Дмитрий Голуб/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил утром 13 февраля в рамках разговора с журналистами, что снегопад, начавшийся в столице России ранее, ослабнет только к вечеру субботы.



Михаил Леус уточнил, однако, что облачная погода в Москве сохранится, снегопады продолжатся, местами возникнут метели. Кроме того, синоптик заметил, что столбики термометров в столице будут показывать минус 12-14 градусов, а по области – от минус 11 до минус 16 градусов.

Ветер в регионе будет северо-восточным с порывами до 13-18 метров в секунду.