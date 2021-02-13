Синоптик Леус рассказал, когда в Москве ослабнет снегопад

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил утром 13 февраля в рамках разговора с журналистами, что снегопад, начавшийся в столице России ранее, ослабнет только к вечеру субботы.
Михаил Леус уточнил, однако, что облачная погода в Москве сохранится, снегопады продолжатся, местами возникнут метели. Кроме того, синоптик заметил, что столбики термометров в столице будут показывать минус 12-14 градусов, а по области – от минус 11 до минус 16 градусов.
Ветер в регионе будет северо-восточным с порывами до 13-18 метров в секунду.
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