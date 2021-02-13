Психолог Антонов назвал категории людей, которые будут носить маски после пандемии

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13 февраля 2021, 14:49 Источник: Прайм

Фото: pixabay.com

Основатель Академии моделирования будущего Андрей Антонов назвал категории людей, которые не откажутся от масок после пандемии.

К первой из трех категорий эксперт отнес людей, опасающихся заражения коронавирусом. Поэтому люди, которые считают, что маски все равно нужны и полезны, еще некоторое время продолжат ходить в них.

Ко второй категории психолог отнес тех, у кого достаточно низкая самооценка. По его словам, такие люди чувствуют себя комфортнее, поскольку не уверены в себе, а в маске у них возникает иллюзия защиты от мнения окружающих.

«Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут», ‑ сказал Антонов.

Те, кто будет использовать медицинские маски в личных целях, к примеру, чтобы скрыть лицо от фотосъемки, попали в третью категорию. При этом психолог не исключил, что «этой функцией будут пользоваться и злоумышленники».

Ранее академик РАН Виталий Зверев прокомментировал предложение экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко отменить обязательное ношение масок.