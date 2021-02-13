Психолог Антонов назвал категории людей, которые будут носить маски после пандемии

Основатель Академии моделирования будущего Андрей Антонов назвал категории людей, которые не откажутся от масок после пандемии.
К первой из трех категорий эксперт отнес людей, опасающихся заражения коронавирусом. Поэтому люди, которые считают, что маски все равно нужны и полезны, еще некоторое время продолжат ходить в них.
Ко второй категории психолог отнес тех, у кого достаточно низкая самооценка. По его словам, такие люди чувствуют себя комфортнее, поскольку не уверены в себе, а в маске у них возникает иллюзия защиты от мнения окружающих.
«Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут», ‑ сказал Антонов.
Те, кто будет использовать медицинские маски в личных целях, к примеру, чтобы скрыть лицо от фотосъемки, попали в третью категорию. При этом психолог не исключил, что «этой функцией будут пользоваться и злоумышленники».
Ранее академик РАН Виталий Зверев прокомментировал предложение экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко отменить обязательное ношение масок.