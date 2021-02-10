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Академик РАН Виталий Зверев прокомментировал предложение Онищенко отменить обязательное ношение масок

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд

Академик РАН Виталий Зверев прокомментировал предложение Онищенко отменить обязательное ношение масок
коронавирус, фото: pixabay.com

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев считает, что ситуация в России с эпидемией COVID-19 еще не позволяет разгуливать без масок.

Академик высказал мнение, что требовать носить маски везде нет необходимости, "их надо заставлять обязательно носить не везде, а только в общественных местах, транспорте", поскольку в настоящее время маска - единственное надежное средство защиты там, где невозможно соблюдать нужную социальную дистанцию. Смотря на опыт других государств, ослабления мер могут привести к резкому всплеску заболеваемости, а этого бы не хотелось.

Ранее Геннадий Онищенко призвал «раскачать болото с мерами» - отменить обязательный масочный режим.

НС

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