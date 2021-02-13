Кузнецова заявила о значимости труда воспитателя

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13 февраля 2021, 13:50 Источник: РИА Новости

Анна Кузнецова. Фото: Инстаграм Анны Кузнецовой

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости поддерживать работников дошкольных образовательных учреждений.

Об этом детский омбудсмен сообщила в видеообращении к участникам всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года», который в этом году проводится в Перми.

«Необходимо поддерживать тех, кто воспитывает новое поколение, будущее нашей страны. Их ежедневный ответственный труд и забота о детях должны иметь достойную и самую высокую оценку» - отметила Кузнецова.

Ранее Кузнецова призвала развивать в интернете позитивный контент для детей.