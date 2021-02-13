Кравцов заявил, что видит в советниках директоров школ молодых выпускников педагогических вузов

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13 февраля 2021, 13:24 Источник: ТАСС

Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпросвещения РФ.

Советники директоров школ по воспитанию будут заниматься организацией внеучебной деятельности детей. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что деятельность советников не подразумевает ничего другого, в том числе никакой идеологической направленности. По его словам, школьников недопустимо использовать в достижении каких-либо интересов.

Кравцов отметил, он видит советника молодым человеком, выпускником педвуза, который говорит со школьниками на одном языке и который организует его внеучебную деятельность.

Ранее Кравцов сообщил, что вносить изменения в задания ЕГЭ не планируется.