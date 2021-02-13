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Володин заставил саратовских чиновников пройтись пешком по заснеженным улицам

, 13:04 Источник: lenta.ru

Володин заставил саратовских чиновников пройтись пешком по заснеженным улицам
Фото: Инстаграм Вячеслава Володина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал мэра Саратова во время прогулки по заснеженным улицам.

«Володин заставил саратовских чиновников выйти из машин и пойти пешком на встречу с жителями: «Пойдем там, где все ходят», говорится в сообщении в Инстаграм-аккаунте спикера Госдумы.

Володин прошел по улицам вместе с местными чиновниками, включая мэра города и губернатора области Валерия Радаева. Он заявил, что не заметил снегоуборочную технику по дороге из аэропорта.

Володин вместе с чиновниками пошел по узкой тропинке на Театральной площади. Он отметил, что на преодоление таких насыпей может уйти целый день.

Ранее Володин заявил об историческом шансе для развития туризма.

ДВа

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