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В России за сутки скончались 502 человека с коронавирусом

, 11:00

В России за сутки скончались 502 человека с коронавирусом
скорая помощь, Dmitry Golubovich, Дмитрий Голуб/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 502 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, в Москве за минувшие 24 часа скончались 67 человек с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 52, в Московской области – 31. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии в России стали 79 696 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки выявили менее 15 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ЕТ

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