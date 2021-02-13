Депутат Госдумы Сухарев предложил ввести акциз на сахаросодержащие напитки

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13 февраля 2021, 11:08

газированный напиток, pixabay.com

Депутат Государственной думы Иван Сухарев выдвинул идею о введении акцизов на сахаросодержащие напитки. Письмо с данным предложением отправлено на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко.

Иван Сухарев в тексте обращения подчеркнул, что акцизные сборы или специальные налоги на сахаросодержащие напитки в ряде стран мира используются в качестве механизма, направленного на снижение потребления подобной продукции.

Депутат, как сообщает RT, попросил Михаила Мурашко рассмотреть целесообразность введения таких акцизов и оценить их возможный размер.

Кроме того, законодатель призвал массово информировать россиян об опасности употребления пищевой сахаросодержащей продукции, распространяя эти данные через СМИ и интернет. Парламентарий уточнил, что граждане страны должны понимать, что подобные напитки способствуют развитию диабета, рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Более того, у детей возможно возникновение воспалительных процессов в головном мозге.