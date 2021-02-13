Пушков заявил, что сутью внутренней политики США стали подлоги

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13 февраля 2021, 10:25 Источник: riafan.ru

Алексей Пушков. Фото: сайт СФ

Подлоги стали сутью внутриполитической жизни США, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя выдвигаемые в адрес экс-президента США Дональда Трампа обвинения.

Сенатор отметил, что в стране не прекращаются манипуляции и фальсификации, а представители Демократической партии «редактируют и искажают» сделанное Трампом обращение, чтобы обвинить его в призывах к мятежу.

Пушков отметил, что не только подлоги, но и блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру, стали сутью внутриполитической жизни страны.

Ранее сообщалось, что более половины американцев считают, что Трампу надо уходить из политики.