Святенко прокомментировала законопроект о неприкосновенности минимального дохода должника

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13 февраля 2021, 09:37

Инна Святенко. Фото: сайт СФ РФ

Председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Инна Святенко отметила необходимость принятия в весеннюю сессию законопроекта о неприкосновенности минимального дохода должника и лиц, находящихся на его иждивении.

По мнению сенатора, важно предоставить гражданам, в случае, если они оказались в сложной жизненной ситуации, возможность обеспечить неприкосновенность их ежемесячного дохода в размере не ниже прожиточного минимума.

«Это связано с многочисленными случаями, когда при взыскании долгов человека оставляли просто без средств к существованию. Таких ситуаций в России быть не должно, так как политика, реализуемая в нашей стране, направлена на создание условий, которые обеспечивают гарантии социальной защиты граждан», - отметила глава профильного комитета СФ.

Ранее сообщалось, что минимальный доход должников хотят защитить на законодательном уровне.