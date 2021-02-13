Российские дачники могут стать селянами

Росреестр планирует преобразовать садовые некоммерческие товарищества (СНТ) в населённые пункты.
Ведомственный законопроект подразумевает возможность без проволочек присоединить дачные поселки, обозначенные в правовом поле как садоводства и огородничества, к уже существующим деревням и прочим поселениям.
В своем законопроекте Росреестр предлагает дать властям регионов право устанавливать однозначные критерии, при соблюдении которых садоводство может стать населенным пунктом. Публичное обсуждение документа продлится до 26 февраля.
Ранее сенатор Андрей Кутепов предложил поддержать миллионы россиян, постоянно живущих в садоводствах.
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