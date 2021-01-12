Кутепов предложил поддержать миллионы россиян, постоянно живущих в садоводствах

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12 января 2021, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Кутепов. Фото: сайт СФ

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву письмо с предложением включить садоводства в понятие «сельские территории».

В письме указывается, что садоводства, расположенные на землях сельхозназначения, выпадают из программ развития сельских территорий. Одновременно с этим, положения действующего законодательства позволяют возводить на территории садоводств жилые дома и регистрироваться в них.

По словам Кутепова, включение садоводств в понятие «сельские территории» позволит расширить сферу действия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Это даст возможность миллионам граждан РФ развивать загородное домостроение, что в свою очередь повлияет на решение жилищного вопроса, а также повлияет на вопросы продовольственной безопасности и эпидемиологического благополучия», – считает сенатор.

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