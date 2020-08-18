В Госдуме заявили, что госпошлина по дачной амнистии обойдется гражданам в 350 рублей
18 августа 2020, 10:00[ «Аргументы Недели» ]
Вступил в силу закон о восстановлении «дачной амнистии». За государственную регистрацию права собственности гражданину нужно будет уплатить пошлину в размере 350 рублей.
«Что касается цен на кадастровые работы, которые необходимы для подготовки технического плана, то здесь мы делаем бессрочной норму, по которой регионы могут контролировать цены от завышения, устанавливая их максимальный предел», – заявил автор законопроекта, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Для членов СНТ до 1 марта 2022 года продлевается срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности и предоставленных СНТ до 10 ноября 2001 года.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.