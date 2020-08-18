В Госдуме заявили, что госпошлина по дачной амнистии обойдется гражданам в 350 рублей

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18 августа 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

Дача. Фото: сайт ГД

Вступил в силу закон о восстановлении «дачной амнистии». За государственную регистрацию права собственности гражданину нужно будет уплатить пошлину в размере 350 рублей.

«Что касается цен на кадастровые работы, которые необходимы для подготовки технического плана, то здесь мы делаем бессрочной норму, по которой регионы могут контролировать цены от завышения, устанавливая их максимальный предел», – заявил автор законопроекта, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Для членов СНТ до 1 марта 2022 года продлевается срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности и предоставленных СНТ до 10 ноября 2001 года.