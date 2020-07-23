В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Парламентарии внесли в Госдуму законопроект о продлении "дачной амнистии" еще на 5 лет - до 1 марта 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба комитета ГД по госстроительству и законодательству.

Как отметил один из авторов инициативы, глава комитета Павел Крашенинников, "дачная амнистия" действует уже почти 14 лет. В течение этого времени граждане в упрощённом порядке оформили права более чем на 13 млн объектов недвижимости.

При этом отдельные положения "дачной амнистии" - об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках - закончат свое действие 1 марта 2021 года.