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Аргументы Недели Общество 13+

В Минпросвещения заявили об актуальности ограничений на контент для детей

, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Минпросвещения заявили об актуальности ограничений на контент для детей
Фото: pixabay.com

Дети часто «потребляют информационный контент сомнительного содержания», поэтому вопрос ограничений на контент является сегодня очень актуальным и сложным. Об этом заявил замминистра просвещения Денис Грибов.

По его словам, режим дистанционного формата обучения выявил то, что «закончились уроки и ребенок зачастую погружается в информационное поле».

«Вопрос неких ограничений или переориентирование ребенка на более позитивную повестку является сегодня мегаактуальным», - сказал Грибов, добавив, что педагоги и родители в настоящее время испытывают трудности «в завоевании интереса ребенка».

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Анна Кузнецова призывает развивать в интернете позитивный контент для детей.

ДВа

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