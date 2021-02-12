В Минпросвещения заявили об актуальности ограничений на контент для детей

Аргументы Недели → Общество 13+

12 февраля 2021, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Дети часто «потребляют информационный контент сомнительного содержания», поэтому вопрос ограничений на контент является сегодня очень актуальным и сложным. Об этом заявил замминистра просвещения Денис Грибов.

По его словам, режим дистанционного формата обучения выявил то, что «закончились уроки и ребенок зачастую погружается в информационное поле».

«Вопрос неких ограничений или переориентирование ребенка на более позитивную повестку является сегодня мегаактуальным», - сказал Грибов, добавив, что педагоги и родители в настоящее время испытывают трудности «в завоевании интереса ребенка».

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Анна Кузнецова призывает развивать в интернете позитивный контент для детей.