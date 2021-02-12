В Минпросвещения заявили об актуальности ограничений на контент для детей
12 февраля 2021, 19:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Дети часто «потребляют информационный контент сомнительного содержания», поэтому вопрос ограничений на контент является сегодня очень актуальным и сложным. Об этом заявил замминистра просвещения Денис Грибов.
По его словам, режим дистанционного формата обучения выявил то, что «закончились уроки и ребенок зачастую погружается в информационное поле».
«Вопрос неких ограничений или переориентирование ребенка на более позитивную повестку является сегодня мегаактуальным», - сказал Грибов, добавив, что педагоги и родители в настоящее время испытывают трудности «в завоевании интереса ребенка».
Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Анна Кузнецова призывает развивать в интернете позитивный контент для детей.
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