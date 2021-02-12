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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: ряд стран планируют провокации против «Спутника V»

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: ряд стран планируют провокации против «Спутника V»
вакцина Спутник V, фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Компании-конкуренты и политические силы в некоторых государствах делают попытки помешать одобрению вакцины отCOVID-19 "Спутник V" и даже планируют провокации против нее, заявил Кирилл Дмитриев.

Глава Российского фонда прямых инвестиций отметил в интервью телеканалу "Россия 24", что одобрение применения российской вакцины в 27 странах является результатом активной, мощной работы команды.

Дмитриев добавил, что "Спутник V" - одна из наиболее признанных вакцин в мире.

Ранее разработчики "Спутник V" опубликовали подтверждение заявки на регистрацию вакцины в ЕС.

НС

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