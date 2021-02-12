Аксаков рассчитывает, что цифровой рубль протестируют уже в этом году

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12 февраля 2021, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолий Аксаков. Фото: сайт ГД

Почти 70% банков поддержали идею цифрового рубля, исходя из того, что это объективное явление. Об этом заявил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что прошедшие дискуссии между представителями регулятора, банковского сообщества и экспертов показали, что Банк России твердо стоит на позициях.

Парламентарий не исключил, что по мере накопления практики реализации закона о цифровых финансовых активов, придется вносить изменения в законы о ЦБ, о банках и банковской деятельности, а также в Гражданский кодекс.

«Но мы подойдем к этому, когда пройдет тестирование цифровой валюты», - подчеркнул Анатолий Аксаков, добавив, что тестирование цифрового рубля будет запущено во второй половине - конце текущего года.

Ранее сообщалось, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что в будущем россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях.