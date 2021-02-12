Мишустин поручил предоставить реальные данные о зарплатах бюджетников

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12 февраля 2021, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин. Фото: сайт ГД

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу, 12 февраля, поручил руководителям министерств к началу апреля представить в Минтруд данные о зарплатах бюджетников.

Мишустин обратил внимание на то, что недопустимо подходить к исполнению указа президента «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (от 7 мая 2012 года) формально, необходимо видеть за этими цифрами людей. Принципы формирования зарплат бюджетников в регионах должны быть максимально прозрачными.

Согласно поручению Мишустина, отчет необходим для «подготовки предложений по изменению ситуации».

Ранее Владимир Путин дал поручение изучить соотношение уровня зарплаты сотрудников и руководителей учреждений.