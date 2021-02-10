Владимир Путин дал поручение изучить соотношение уровня зарплаты сотрудников и руководителей учреждений

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10 февраля 2021, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Глава Российского государства Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат бюджетников. Об этом свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте Кремля.

Российский лидер назвал необходимым изучить положение дел по зарплатам конкретных специалистов, чтобы в будущем выплаты были прозрачными, понятными и эффективными. "Очень часто мы видим – во всяком случае, бывает, скажем так аккуратненько, – что некоторые наши службы играют в статистику, видим определенную подгонку формальных показателей", - отметил президент.

Путин предложил отдельно посмотреть, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение уровня заработных плат сотрудников и руководителей учреждений.

"Не секрет, что разрыв здесь бывает очень внушительным, аккуратненько скажем. Если высчитывать среднюю зарплату, цифра на первый взгляд может получиться приличной. А на самом деле бывает так, что у одних густо, у других пусто", - подчеркнул глава государства.

На днях Путину рассказали, какая зарплата у учёных в Новосибирске. Он поинтересовался у Силуанова: "Где деньги, Зин?"