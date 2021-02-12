Дэвид Духовны стал «жертвой» пранкеров. Но быстро их раскусил

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12 февраля 2021, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Дэвид Духовны, фото: Rmv/ZUMAPRESS.com

Голливудский актер Дэвид Духовны быстро понял, что российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов его разыгрывают, когда они позвонили ему от лица экоактивистки Греты Тунберг.

Беседа велась о НЛО и инопланетянах. Как сообщил Кузнецов, представившись Гретой они начали рассказывать Дэвиду, что она якобы "слышит в голове приказы от инопланетян". Актер ответил, что не верит в контакты с НЛО. После того, как Духовны поведали о том, что "инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру", Дэвид тут же нажал "отбой".

Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу Европарламента от имени Тихановской.