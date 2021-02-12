Полномочия по разминированию могут закрепить за МЧС и Росгвардией

Аргументы Недели → Общество 13+

12 февраля 2021, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

В Госдуму внесен законопроект, относящий к полномочиям сотрудников МЧС РФ и Росгвардии работы по разминированию.

По действующему законодательству поиск, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ возложены на ФСБ и ФСО. На практике же, как отмечают авторы инициативы, эти задачи выполняют также сотрудники МЧС и Росгвардии, законодательно не имея на это прав.

«Законопроектом предлагается наделить «спасательные воинские, аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС полномочиями проводить работы по очистке местности от взрывоопасных предметов, по поиску и обезвреживанию авиабомб и фугасов, а также работы с применением взрывчатых веществ», - говорится в пояснительной записке к документу.

«Четкое определение полномочий повысит оперативность реагирования и тем самым расширит возможности Росгвардии и МЧС России по обеспечению безопасности и спасению жизни людей», - заявил депутат ГД Василий Пискарев.

Ранее Госдума приняла законопроект о лицах, контролирующих финансовые организации.