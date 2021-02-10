Госдума приняла законопроект о лицах, контролирующих финансовые организации

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10 февраля 2021, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым расширяется определение контролирующего лица НПФ или кредитной организации.

Как отметил один из авторов законопроекта, председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, разработка законопроекта вызвана сложностью судебных процессов, связанных с сокрытием контролирующими лицами своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организаций-банкротов.

По его словам, законопроектом устанавливается понятная процедура признания лица контролирующим финансовую организацию, что в случае принятия закона позволит расширить возможности их привлечения к реальной имущественной ответственности, в конечном итоге сохранить деньги граждан.

Ранее в Госдуме предложили исключить господдержку офшорных компаний.