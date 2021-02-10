Володин предложил исключить господдержку офшорных компаний
10 февраля 2021, 10:39[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что офшорные компании не должны получать господдержку.
Спикер ГД отметил, что такие компании зарегистрированы в офшорах, уходят от налогов.
«Мы налоги наших граждан и других предприятий берем и используем для того, чтобы субсидировать эти компании. Давайте отменим», - предложил он.
По словам спикера ГД, если говорить о деофшоризации, то должен быть комплекс мер, причем совершенно понятных: «если работаешь в своей стране – получай льготы, если ушел от налогообложения, то нет тебе льгот».
Он также подчеркнул, что необходимо мотивировать предприятия, чтобы они возвращались в российскую юрисдикцию.
Ранее Володин заявил об историческом шансе для развития туризма.
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