Володин предложил исключить господдержку офшорных компаний

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10 февраля 2021, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что офшорные компании не должны получать господдержку.

Спикер ГД отметил, что такие компании зарегистрированы в офшорах, уходят от налогов.

«Мы налоги наших граждан и других предприятий берем и используем для того, чтобы субсидировать эти компании. Давайте отменим», - предложил он.

По словам спикера ГД, если говорить о деофшоризации, то должен быть комплекс мер, причем совершенно понятных: «если работаешь в своей стране – получай льготы, если ушел от налогообложения, то нет тебе льгот».

Он также подчеркнул, что необходимо мотивировать предприятия, чтобы они возвращались в российскую юрисдикцию.

Ранее Володин заявил об историческом шансе для развития туризма.