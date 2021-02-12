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В Кремле прокомментировали снижение реальных располагаемых доходов россиян

, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле прокомментировали снижение реальных располагаемых доходов россиян
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Russian Look

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в пятницу, 12 февраля, прокомментировал в беседе с журналистами снижение реальных располагаемых доходов граждан страны.

Дмитрий Песков признал, что ситуация в данной сфере является сейчас достаточно напряженной и имеет место "нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году".

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путин также подчеркнул, что снижение реальных располагаемых доходов населения демонстрирует необходимость дальнейшей скоординированной работы, которую в настоящий момент уже ведут власти страны.

ЕТ

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