В Кремле прокомментировали снижение реальных располагаемых доходов россиян
12 февраля 2021, 14:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в пятницу, 12 февраля, прокомментировал в беседе с журналистами снижение реальных располагаемых доходов граждан страны.
Дмитрий Песков признал, что ситуация в данной сфере является сейчас достаточно напряженной и имеет место "нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году".
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путин также подчеркнул, что снижение реальных располагаемых доходов населения демонстрирует необходимость дальнейшей скоординированной работы, которую в настоящий момент уже ведут власти страны.
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