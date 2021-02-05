Зарплаты россиян растут, а реальные доходы падают

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5 февраля 2021, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Постоянное увеличение зарплат не приводит к улучшению материального положения граждан. Только за прошлый год реальные доходы людей упали более чем на 3,5%.



Власти в курсе кризиса доходов людей, однако изменить ситуацию не в силах. Максимум на что решились чиновники – это контроль розничных цен. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что одной из главных причин падения доходов россиян является сокращение предпринимательской деятельности.



Доходы граждан начали уменьшаться ещё за несколько лет до коронакризиса, с 2013 года. По заявлениям Росстата, зарплаты в стране выросли почти на 19 тысяч за последние семь лет, однако доходы двигаются в обратном направлении.

Минимальный размер оплаты труда руководителя крупного предприятия составляет 850 рублей в час. В 2013 году данный показатель был в три раза меньше. При этом высший менеджмент крупных корпораций имеет аномальный уровень зарплат.



В настоящее время россияне тратят более 16% доходов по обязательным платежам. По европейским категориям это слишком высокий уровень. Поразительно, что нищими в нашей стране являются работающие граждане.



