В России за сутки скончались 507 пациентов с COVID-19

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12 февраля 2021, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 507 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, за минувшие 24 часа, в частности, 63 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 58 – в Санкт-Петербурге, 30 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 79 194 человека.

Ранее сегодня стало известно, что в РФ за сутки выявили 15 089 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.