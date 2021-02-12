Автоэксперт Хайцеэр дал советы автомобилистам в связи со снегопадом
12 февраля 2021, 11:05[ «Аргументы Недели» ]
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр утром в пятницу в ходе разговора с журналистами, рассказал, какие меры предосторожности стоит соблюдать автомобилистам в связи со снегопадом.
По словам эксперта, в такую погоду желательно не выезжать на дорогу и по возможности оставаться дома. Если это невозможно, то следует помнить, что из-за мороза и снега необходимо медленно разогревать двигатель автомобиля в движении. Также обязательно нужно соблюдать дистанцию в потоке.
Ян Хайцеэр в беседе с RT уточнил, что перед выездом стоит проверить исправность щеток, наличие незамерзающей жидкости, а также все электрические части машины, котороые отогревают стекла и зеркала.
Более того, специалист посоветовал иметь в салоне автомобиля теплые вещи, керогаз, запас еды и термос с горячим напитком.
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