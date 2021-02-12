Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19 в середине апреля
12 февраля 2021, 07:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что весенний всплеск заболеваемости коронавирусом нового типа на территории России будет в той или иной форме в любом случае и придется на середину апреля.
Тимаков отметил, что в конце зимы иммунитет населения снизится, у граждан начнутся ОРВИ, авитаминоз, будет развиваться депрессивное сосояние, связанное и с ограничительными мерами и экономической ситуацией. Люди из-за этого будут больше подвержены заражению COVID-19.
Инфекционист отметил, что преждевременное послабление базовых ограничений грозит большим всплеском заболеваемости в РФ.
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