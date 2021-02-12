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Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19 в середине апреля

, 07:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19 в середине апреля
маска, перчатки, антисептик, pixabay.com

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что весенний всплеск заболеваемости коронавирусом нового типа на территории России будет в той или иной форме в любом случае и придется на середину апреля.

Тимаков отметил, что в конце зимы иммунитет населения снизится, у граждан начнутся ОРВИ, авитаминоз, будет развиваться депрессивное сосояние, связанное и с ограничительными мерами и экономической ситуацией. Люди из-за этого будут больше подвержены заражению COVID-19.

Инфекционист отметил, что преждевременное послабление базовых ограничений грозит большим всплеском заболеваемости в РФ.

ЕТ

Общество

Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19 в середине апреля

Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19 в середине апреля

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что весенний всплеск заболеваемости коронавирусом нового типа на территории России будет в той или иной форме в любом случае и придется на середину апреля.

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