Врач Татьяна Руженцова рассказала об очень опасном осложнении при коронавирусе

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11 февраля 2021, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

коронавирус, фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что смерть от коронавируса часто связана с поражением сердечно-сосудистой системы.

У большого числа больных коронавирусом, по словам Руженцовой, есть те или иные патологические изменения со стороны сердечно-сосудистой системы.

"Мы видели немалое количество случаев с повышением артериального давления, немалое количество пациентов предъявляли жалобы на загрудинные боли", - сообщила врач.

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