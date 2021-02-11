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В Подмосковье заметили собак зеленого цвета

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Подмосковье заметили собак зеленого цвета
собака, фото: pixels.com

Куратор Общества защиты животных «Зоощит» сообщила, что в подмосковном Подольске несколько собак измазались в сухой краске и их шерсть стала зеленой. По ее словам, об инциденте стало известно пару недель назад.

«О собаках стало известно пару недель назад, когда начали поступать звонки об окрашенных животных в одном из районов Подольска. Специалисты выехали на место и выяснили, что животные измазались в красителе, кто-то рассыпал сухую краску», - пояснила собеседница.

Куратор добавила, что краска не токсична, но придется подождать, пока она сойдет. Собаки здоровы, стерилизованы, вакцинированы и чипированы, уточнила представительница организации.

Ранее сообщалось, что в нижегородском Дзержинске заметили собак голубого цвета.

БА

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