В Подмосковье заметили собак зеленого цвета

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11 февраля 2021, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

собака, фото: pixels.com

Куратор Общества защиты животных «Зоощит» сообщила, что в подмосковном Подольске несколько собак измазались в сухой краске и их шерсть стала зеленой. По ее словам, об инциденте стало известно пару недель назад.

«О собаках стало известно пару недель назад, когда начали поступать звонки об окрашенных животных в одном из районов Подольска. Специалисты выехали на место и выяснили, что животные измазались в красителе, кто-то рассыпал сухую краску», - пояснила собеседница.

Куратор добавила, что краска не токсична, но придется подождать, пока она сойдет. Собаки здоровы, стерилизованы, вакцинированы и чипированы, уточнила представительница организации.

Ранее сообщалось, что в нижегородском Дзержинске заметили собак голубого цвета.