В Подмосковье заметили собак зеленого цвета

11 февраля 2021, 20:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Куратор Общества защиты животных «Зоощит» сообщила, что в подмосковном Подольске несколько собак измазались в сухой краске и их шерсть стала зеленой. По ее словам, об инциденте стало известно пару недель назад.
«О собаках стало известно пару недель назад, когда начали поступать звонки об окрашенных животных в одном из районов Подольска. Специалисты выехали на место и выяснили, что животные измазались в красителе, кто-то рассыпал сухую краску», - пояснила собеседница.
Куратор добавила, что краска не токсична, но придется подождать, пока она сойдет. Собаки здоровы, стерилизованы, вакцинированы и чипированы, уточнила представительница организации.
Ранее сообщалось, что в нижегородском Дзержинске заметили собак голубого цвета.
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