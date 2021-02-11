Названа причина появления «голубых собак» в Дзержинске

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11 февраля 2021, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

сбака, фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец объяснил, откуда на улицах города появились окрашенные в голубой цвет собаки. Животных заметили на территории химического предприятия в нижегородском Дзержинске.

«Собаки бездомные бегают по территории. Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии – медный купорос, например, извалялись в нем. Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета», - высказал он.

Мисливец отметил, что бездомных животных никто не контролирует, а он не может нести ответственность за их отлов и стерилизацию. По его словам, на территории предприятия, которое было признано банкротом в 2015 году, много заброшенных зданий.

Фотографии с окрашенными в голубой цвет собаками были опубликованы в социальных сетях в четверг, 11 февраля. Животных обнаружили недалеко от завода «Оргстекло», которое раньше специализировалось на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты.

фото: Алексей Ганин/Вконтакте