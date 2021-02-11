В Краснодарском крае снова продлён режим повышенной готовности

Аргументы Недели → Общество

11 февраля 2021, 17:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Согласно постановлению, которое подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в регионе вновь продляется режим повышенной готовности.



Ограничения на этот раз продлили до 28 февраля. Остаются обязательными ношение маски в общественных местах и соблюдение дистанции в 1,5 метра. Помимо того, действуют все прежние ограничения. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться на самоизоляции.



Как писали ранее "Аргументы Недели", к соблюдению безопасности в условиях пандемии коронавируса граждан призвал капитан баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань".