В Краснодарском крае снова продлён режим повышенной готовности

Согласно постановлению, которое подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в регионе вновь продляется режим повышенной готовности.
Ограничения на этот раз продлили до 28 февраля. Остаются обязательными ношение маски в общественных местах и соблюдение дистанции в 1,5 метра. Помимо того, действуют все прежние ограничения. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться на самоизоляции.
Как писали ранее "Аргументы Недели", к соблюдению безопасности в условиях пандемии коронавируса граждан призвал капитан баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань".
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