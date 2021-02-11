Капитан ПБК "Локомотив-Кубань" Станислав Ильницкий обратился к гражданам с просьбой соблюдать осторожность.
Ролик с участием баскетболиста опубликовал утром 11 февраля оперативный штаб Краснодарского края в своём telegram-канале. На видео спортсмен призывает носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
"Будьте здоровы и берегите себя", — подытожил игрок "Локо".
Напомним, в Краснодарском крае до сих пор действует режим повышенной готовности, однако в последнее время в регионе зафиксирован спад заболеваемости коронавирусом. Кубанские власти также ослабили ряд ограничений.
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