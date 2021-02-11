Маргарита Юдина, которую пнул в живот полицейский, решила стать мэром
11 февраля 2021, 16:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: Команда 29
Маргарита Юдина, которую на незаконной акции протеста в защиту Навального в Петербурге ударил полицейский, видит себя в 2024 году мэром Луги. Она считает, что в стране "нужно что-то делать", а она любит наводить порядок.
Основное желание Юдиной - чтобы все жили хорошо и никто не голодал.Также она желает освобождения политзаключенных.
Часть присланных ей пожертвований, общая сумма которых составляет 1,5 млн рублей, Маргарита хочет потратить на неприступный забор вокруг своего дома в Луге, чтобы никто к ним не смог зайти.
Ранее стало известно, что защита пострадавшей на несогласованной акции 23 января в Петербурге Маргариты Юдиной подала жалобу в Росздравнадзор на действия врачей, которые лечили женщину.
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