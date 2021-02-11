Пискарев рассказал о том, как будут блокировать средства связи в тюрьмах

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11 февраля 2021, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Пискарев. Фото: сайт ГД

В Госдуме рекомендованы к принятию поправки о блокировке средств связи в тюрьмах.

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что предложенные поправки помогут пресечь «не только совершение мошеннических действий с помощью мобильной связи, но и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов, организацию давления на свидетелей, координирование действий оставшихся на свободе преступников.

По словам парламентария, операторы мобильной связи будут обязаны прекращать оказание услуг по тем абонентским номерам, с которых осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях, или лица, содержащиеся в следственных изоляторах, осуществляют противоправную деятельность.

«Кроме того, оперативная блокировка сим-карт позволит пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды, которая сегодня также осуществляется с использованием услуг мобильной связи», - добавил Пискарев.

Ранее сообщалось, что российские аптеки обяжут информировать граждан о наличии дешевых лекарств.