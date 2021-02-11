Российские аптеки обяжут информировать граждан о наличии дешевых лекарств

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11 февраля 2021, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума приняла в первом чтении внесенные депутатами поправки в законы об обращении лекарственных средств и об основах охраны здоровья граждан.

Законопроектом устанавливается обязанность аптечных организаций обеспечить покупателей доступной информацией о наличии и минимальной цене лекарственных препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования.

Кроме этого, вводится понятие «передвижной аптечный пункт». Порядок организации работы «аптек на колесах» определит правительство. Сделать это планируется к 1 июля 2021 года.

Также предлагается ввести реестр аптечных работников, фармацевтов и провизоров. По словам депутата ГД Андрея Исаева, торговля лекарствами – это «фактически оказание социально значимых медицинских услуг».

Госдума приняла законопроект о лицах, контролирующих финансовые организации.