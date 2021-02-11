В АКОРТ оценили ситуацию с импортом бананов

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11 февраля 2021, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Перебоев с поставками в Россию бананов не ожидается. Представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) успокоили любителей бананов - с полок магазинов они не пропадут.

По данным АКОРТ, торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран. Бананы поставляются в Россию из ряда стран, не только из Эквадора.

Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков продуктов - Коста-Рики, Филиппин, Колумбии и Китая, и это гарантирует бесперебойность поставок.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном дефиците бананов, к которому привели неурожай в Эквадоре, высокий спрос и задержки с поставками.