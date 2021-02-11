В АКОРТ оценили ситуацию с импортом бананов

11 февраля 2021, 11:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Перебоев с поставками в Россию бананов не ожидается. Представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) успокоили любителей бананов - с полок магазинов они не пропадут.
По данным АКОРТ, торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран. Бананы поставляются в Россию из ряда стран, не только из Эквадора.
Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков продуктов - Коста-Рики, Филиппин, Колумбии и Китая, и это гарантирует бесперебойность поставок.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном дефиците бананов, к которому привели неурожай в Эквадоре, высокий спрос и задержки с поставками.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.