В некоторых российских магазинах с прилавков могут временно исчезнуть бананы

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11 февраля 2021, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Бананы — самый популярный фрукт в России по объему продаж, а также самый дешевый продукт в категории. Бананы стоят дешевле яблок. Некоторые торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов.

К нехватке этого товара и росту оптовых цен на бананы почти на 40 % привели неурожай в Эквадоре, высокий спрос и задержки с поставками.

В четвертом квартале 2020 года импорт свежих бананов в Россию сократился примерно на 3,6%. Данных по началу 2021 года пока нет.

Помимо Эквадора поставщиками бананов были Гватемала, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Никарагуа и Филиппины.

На цену бананов влияют задержки поставок. Например, сейчас в порту Санкт-Петербурга не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами, что привело к нехватке товара на рынке.

В одной из европейских сетей, которая работает в северной столице, подтвердили, что на рынке наблюдается «небольшой дефицит» бананов.

Нет проблем с бананами в крупных торговых сетях, так как они сотрудничают с «пулом производителей».

«Бананы — одна из маркерных позиций, по которой покупатели в целом оценивают уровень цен в магазине»,— пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.