Пятеро мужчин из Марий Эл обнаружены мертвыми в бытовках в Солнечногорском районе Подмосковья

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11 февраля 2021, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Московской области сегодня утром обнаружены мёртвыми пятеро мужчин из Марий Эл. Тела пяти человек обнаружили сотрудники правоохранительных органов в строительных бытовках в деревне Болкашино Солнечногорского района.

По предварительное версии следствия, причиной гибели пятерых человек могло стать отравление бытовым газом или суррогатным алкоголем. По данным СКР, погибшие занимались строительством дороги.

Официальный представитель областного управления Следственного комитета РФ Ольга Врадий подтвердила информацию о гибели приезжий из Марий Эл. По ее словам, утром 11 февраля правоохранительные органы получили сообщение, что в строительном вагончике найдены тела пяти рабочих без видимых признаков насильственной смерти. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, по завершении осмотра будут назначены судебно-медицинские экспертизы с целью точного определения причины смерти.

В Тверской области в ночь на четверг, 11 февраля, в поселке Олений Рог-2 Пеновского района произошёл пожар в деревянной хозяйственной постройке. После тушения пожара при разборе завалов обнаружены тела четырёх мужчин