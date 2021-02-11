В Тверской области при пожаре погибли четверо мужчин

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11 февраля 2021, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Тверской области в ночь на четверг, 11 февраля, в поселке Олений Рог-2 Пеновского района произошёл пожар в деревянной хозяйственной постройке. После тушения пожара при разборе завалов обнаружены тела четырёх мужчин.

На место происшествия незамедлительно выехали​ руководство следственного отдела, следователь и криминалист регионального СКР, сотрудники МВД. По фактам гибели людей Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники СКР, следователи во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев пожара, жителей населённого пункта. Устанавливаются личности погибших.

Для выяснения точной причины пожара в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая экспертиза,​ для установления точных причин гибели людей судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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