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В Подмосковье в Малаховке произошел пожар на складе с лакокрасочными материалами и баллонами с газом

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье в Малаховке произошел пожар на складе с лакокрасочными материалами и баллонами с газом
фото: pixabay.com

В Московской области в четверг, 11 февраля, утром ангар с лакокрасочными материалами и баллонами с газом загорелся в деревне Малаховка. О пожаре на складе в Подмосковье сообщили источники "Интерфакса".

Площадь пожара около семи часов утра составляла примерно тысячу квадратных метров. По данным источников, внутри ангара - лакокрасочные материалы и газовые баллоны.

Информации о пострадавших пока не поступало.

ИЧ

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