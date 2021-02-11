Власти Хабаровского края не планируют отменять масочный режим в ближайшее время

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11 февраля 2021, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Хабаровский край пока что не будет следовать примеру Удмуртии и Чечни в части отмены обязательного масочного режима.

В региональном Минздраве отметили, что подобное возможно только при вакцинации 60% населения. В настоящее время в крае привито от коронавируса более 15 тысяч человек при населении более 1,3 миллиона.

В регионе введены послабления в режим ограничений - разрешено ресторанам, разрешена 50-процентная загрузка по спортивным и культурным мероприятиям и кинотеатрам, но масочный режим сохраняется.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян продолжать носить маски.