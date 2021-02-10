Попова призвала россиян продолжать носить маски

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10 февраля 2021, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 10 февраля, заявила, что несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом нового типа в России, маски гражданам по-прежнему необходимо носить.

Анна Попова подчеркнула, что в настоящий момент можно говорить о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации исключительно при условии неукоснительного соблюдения всех, уже ставших обязательными, мер.

По словам главы Роспотребнадзора, носить маски обязательно – это требование не отменяется и в ближайшее время будет действовать.