История с подмененными куклами детьми — выдумка. Губернатор Ставропольского края назвал виновника инсценировки

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11 февраля 2021, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Канал Mash

Фото: из откртых источников

Новые подробности загадной истори с подменой умерщих младенцев куклами - губернатор Ставропольского края заявил, что эта история — выдумка от начала и до конца и виновница инсценировки - "мать" новорожденных.

Владимир Владимиров рассказал, что было проведено медобследование, из которого следует, что Лаура Даудова никогда не рожала. Жена Дауда Даудова обманывала его о своей беременности. Муж очень хотел детей, поэтому она боялась, что он уйдет от нее если она не родит.

Позже, по его словам, она и сама созналась в обмане. Девять месяцев ей удавалось выглядеть беременной, а когда пришло время рожать — Лаура придумала историю с аневризмой. Она сама сказала родственникам, чтобы они не открывали тела малышей, потому что это может быть опасно.

Когда Дауд приехал за женой, она отдала ему кукол, обмотанных в покрывало и рассказала плаксивую историю. Мужчина поехал хоронить детей и только на кладбище обнаружил, что у него в руках куклы.

Первое, о чем подумал Дауд, что его обманули врачи. Но реальность оказалась куда глупее. Дауд, кстати, до последнего уверен, что его супруга была беременна.

С Лаурой пока продолжают беседовать следователи, в скором времени ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу. "Теперь это дело семьи и правоохранительных органов", — сообщил Владимир Владимиров.

Все подробности фантатсической истории тут. Дети-куклы. Отец двух погибших мальчиков показал, что именно они обнаружили на кладбище