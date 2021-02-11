Дети-куклы. Отец двух погибших мальчиков показал, что именно они обнаружили на кладбище

Аргументы Недели → Общество 18+

11 февраля 2021, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Фантастическая история произошла в Ставрополе, которая взбудоражила все медийное пространство. В Дагестане отец двух якобы умерших младенцев обнаружил на кладбище, что в погребальное покрывало были завернуты куклы.

3 февраля в первом перинатальном центре Ставрополя у женщины по имени Лаура Даудова родились двое мальчиков. Один — 3 кг, второй — 2,9. 9 февраля ей сообщили, что дети умерли от кровоизлияния. Но когда на следующий день в дагестанском селе Тамазатюбе на похороны младенцев собралась вся родня, отец мальчиков заглянул в саван, то увидел вместо тел младенцев пластмассовых кукол.

Дауд Даудов, отец новорожденных детей, надеется, что его мальчики живы. Он пошел в полицию, но вот тут история стала еще более странной и загадочной.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в больницах региона не зафиксировано никаких смертей двух новорожденных младенцев и даже роженицы с такими данными не было. «Сегодня мы получили такое видео – снятое, как можно понять из голосов за кадром, на кладбище в Дагестане.

"Мы проверили все базы – такая женщина к нам не поступала. К тому же, в случае смерти, тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой – после соответствующего исследования. При такой передаче у родных есть возможность увидеть тело. Все это очень странно. Я лично разбираюсь в ситуации", - заверил чиновник.

Однако родственники продолжают настаивать, женщина была беременной и родила, дети были, а теперь на их месте куклы. По словам бабушки погибших мальчиков, её дочь во время беременности наблюдалась у некой девушки по имени Карина – сотрудницы ставропольского перинатального центра или местной женской консультации, точно женщина не знает. Вскоре после родов эта Карина связалась с ними и сообщила, что Лаура успешно родила двоих мальчиков, и они оба здоровы.

Однако позже, по словам женщины, им сообщили, что дети скончались. По мусульманским обычаям детей должны были похоронить в закрытых погребальных платках, без гроба. Однако, когда верх саванов раскрыли, все присутствовавшие при этом люди оторопели, – на них смотрели два детских лица без глаз. Это были куклы, причём у одной из них, действительно, почему-то были пустые глазницы.

Есть еще одно видео - допрос самого Дауда Даудова, которое распространило МВД Дагестана. На нем отец, якобы погибших детей рассказывает, что, когда его жене сообщили о смерти детей, она была в шоке от горя. И тогда в родильном доме её успокоили и «психологически обработали» — пообещав самостоятельно омыть младенцев, прочесть молитву и провести все обряды. Лишь бы она не открывала саваны. Затем они посадили женщину в такси, отдали тела и отправили домой.

Сейчас следователи СК разбираются в этой запутанной истории, к которой приковано внимание общественности, выясняют, кто же все-таки лжет и пытаются ответить на главный вопрос – где же все-таки дети, если они живы?

В итоге выяснилось все довольно быстро. Как оказалось, история с подмененными куклами детьми — выдумка. Губернатор Ставропольского края назвал виновника инсценировки

