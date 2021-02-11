В России разрабатываются мобильные приложения для предоставления тематических госуслуг
11 февраля 2021, 09:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что продолжается разработка мобильных приложений для предоставления госуслуг по отдельным тематикам.
По его словам, в настоящее время они проходят тестирование и планируются к запуску. Речь идет о таких мобильных приложениях, как «Здоровье», «Дом» и «Авто».
Ранее Чернышенко заявлял, что более технологически развитая версия портала госуслуг будет запущена в марте 2021 года. Самыми популярными услугами, по его словам, стали запись к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей, а также выплаты на детей.
Ранее сообщалось, что автомобилисты смогут обжаловать штрафы с видеокамер через портал госуслуг.
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