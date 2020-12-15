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Автомобилисты смогут обжаловать штрафы с видеокамер через портал Госуслуг

, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобилисты смогут обжаловать штрафы с видеокамер через портал Госуслуг
Фото: сайт ГД

Госдума приняла поправки, упрощающие порядок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами.

Теперь автомобилисты смогут обжаловать штрафы с видеокамер через портал Госуслуг.

«Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», – пояснил спикер ГД Вячеслав Володин.

Ранее Госдума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.

ДВа

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