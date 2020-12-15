Автомобилисты смогут обжаловать штрафы с видеокамер через портал Госуслуг
15 декабря 2020, 17:00[ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла поправки, упрощающие порядок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами.
Теперь автомобилисты смогут обжаловать штрафы с видеокамер через портал Госуслуг.
«Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», – пояснил спикер ГД Вячеслав Володин.
Ранее Госдума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.
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